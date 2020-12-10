美刺激方案协商停滞 亚股跌多涨少

广告 继续浏览后续

（法新社香港10日电） 美国新刺激经济方案和英国脱欧后贸易协议没有达成共识，影响亚洲股市的走势，亚股今天跌多涨少。2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊人数激增，抵销施打疫苗的乐观情绪。

美国白宫提出的经济纾困方案规模，比民主党和共和党国会议员上周提出的方案大，市场预期陷入僵局的谈判有望出现突破后，带动昨天亚洲各地股市走高。

但众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）却兴趣缺缺，双方在共和党要求对企业提供法律责任保障，以及民主党争取资助州和地方政府方面，仍然相持不下。

在谈判停滞数个月后，美国染疫人数不断增加，凸显有必要通过新刺激方案。美国再度实施严格且危害经济的防疫限制措施。

东京股市下跌0.23%，香港股市下挫0.35%，雪梨股市挫跌0.67%，首尔股市下跌0.33%，台北股市下挫0.98%，新加坡股市挫跌0.64%，雅加达股市下跌0.18%，威灵顿股市下挫0.23%。

马尼拉股市则上涨0.73%，上海股市小涨0.04%。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP