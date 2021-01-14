美前亚太助卿将任白宫印太事务协调官

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（法新社华盛顿13日电） 美国前亚太助卿康贝尔（Kurt Campbell）将出任白宫新设的「印太事务协调官」职位，主责亚洲事务。

这是美国总统当选人拜登团队新设的职位，先前普遍被媒体称为「亚洲事务主管」（Asia tsar）。由于出任这个职位的人士将处理对中国关系，直属长官为准国安顾问苏利文（Jake Sullivan），在美中关系跌落谷底之际，格外受到外界关注。

现年63岁的康贝尔曾在前总统欧巴马（Barack Obama）任内担任国务院亚太助卿，负责区域广泛，囊括台湾、中国、日本、南北韩等多国。他也被视为欧巴马时代「重返亚洲」（Pivot to Asia）政策背后的功臣之一。

在这之前，康贝尔曾在前总统柯林顿（Bill Clinton）时期担任国防部亚太副助理部长，相当熟稔亚洲事务。

康贝尔在中国问题上属相对强硬的民主党人士。2019年他曾与苏利文共同在「外交事务」（Foreign Affairs）撰文表示，美国正经历冷战结束以来最重要的外交政策重思，华府人士逐渐形成共识，认为与中国交往的时代已经过去。

康贝尔去年10月出席伦敦智库「政策交流」（Policy Exchange）活动时也曾明指，中国未来将持续是美国战略竞争对手；美中真正竞争领域并非在军事，而是人工智慧（AI）、5G、机器人研发等先进科技领域。

© 2021 AFP