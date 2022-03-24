美前国务卿欧布莱特病逝 各界纷致哀

（法新社华盛顿23日电） 美国前国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）今天与世长辞，享寿84岁。各国政要纷纷致哀，缅怀这位美国最具影响力的女政治家之一。

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欧布莱特的家人在声明中说，欧布莱特不敌癌症病魔，在「家人和朋友陪伴下」辞世，并向这位「慈爱的母亲、祖母、姐妹和朋友」，以及「努力不懈的民主和人权捍卫者」致敬。

欧布莱特1937年出生于捷克斯洛伐克，童年时适逢第二次世界大战，她与家人为躲避纳粹魔掌而离开祖国，11岁时以政治难民身分来到美国，于哥伦比亚大学（Columbia University）取得博士学位。

1997年至2001年在美国前总统柯林顿（Bill Clinton）主政期间，欧布莱特成为美国首位女国务卿，是时任政府中职务最高的女性官员。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）在推特写道，欧布莱特逝世让他悲痛不已，还说欧布莱特「为跨大西洋共同体的安全和价值做出巨大贡献，包括让波兰和其他欧洲国家加入北大西洋公约组织（NATO）」。

捷克外交部长利帕夫斯基（Jan Lipavsky）发推文说：「她是出生于捷克斯洛伐克的领袖，也是民主和人权的坚定拥护者。今天，中欧比以往任何时候都记得她对扩大北约的承诺。我衷心地向她的家人表示哀悼。」

欧布莱特1993年至1997年间担任美国驻联合国大使，联合国安理会今天在就俄罗斯草拟的乌克兰人道问题提议投票前，为欧布莱特默哀片刻。

欧布莱特在职业生涯巅峰时期的全球影响力，能与英国前首相「铁娘子」佘契尔夫人（Margaret Thatcher）相提并论。

欧布莱特曾说：「过去，女性要让自己的外交政策观点真正受到重视的唯一方法就是嫁给外交官，然后将茶倒在令人厌恶大使的腿上。今天，女性参与了全球事务的各个层面。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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