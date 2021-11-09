美前外交官：缅甸军方持开放态度 欲与外界接触

（法新社华盛顿8日电） 美国前外交官李察逊因一张与军政府领导人敏昂莱的合照，备受维权人士质疑。他今天表示，相信缅甸军方抱持开放态度，要与全球在人道救援方面展开合作，且未来还有更多可能。

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曾任美国驻联合国大使及新墨西哥州州长的李察逊（Bill Richardson）已转换跑道，成为全球问题解决专家。他造访缅甸时与缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）会面的照片上周曝光，引发热议。东南亚国协（ASEAN）10月宣布拒绝邀请敏昂莱出席东协高峰会。

李察逊接受法新社访问时，驳斥维权人士的指责。他说，希望自己能在缅甸取得一些进展，包括协助这个国家因应严重的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

李察逊返美时说：「我很乐观，希望我们能有些许进展，这可能促成较良好的情势。」

他表示，「我能感受到他们对与外界有更多接触抱持开放态度」，但也说「这会很艰难」。

李察逊说，他是应（缅甸）外交部邀请访问缅甸，看看能否设法协助这个国家取得COVID-19疫苗。

李察逊表示，缅甸狱中目前关满政治犯，他希望透过居中协调，让国际红十字会恢复探监，但相关事宜因疫情疑虑而暂时搁下。

李察逊先前宣布，他能将艾莫（Aye Moe，音译）从缅甸牢里带出来；艾莫先前在李察逊中心（Richardson Center）工作，聚焦妇权议题。

谈到与敏昂莱见面，李察逊表示：「我因为一张与他见面的合照饱受批评，但我认为这很值得。」

「如果我能把一个对我来说很重要的人从牢里救出来，若我能在人道与疫苗问题方面取得进展，若我能让红十字会恢复探监，我想这点代价没什么大不了。」

向来采取不干预立场的东协近来对缅甸军政府态度强硬，拒绝敏昂莱代表缅甸出席10月举行的峰会，让很多外交官感到意外。

东协一名特使上月取消缅甸之行，因为他被告知不得会见任何接受审判中的人，包括翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）。

李察逊说，他鼓励缅甸军政府欢迎来自东协和联合国的特使。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）最近指派来自新加坡的联合国资深官员海泽（Noeleen Heyzer）担任缅甸特使。

李察逊说：「我认为她有多一点机会，能为缅甸情势带来一丝曙光，因为缅方认识她。」

「我认为这是个进展，但缅甸军方并未置评，那是他们必须自行解决的事。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP