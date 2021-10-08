美前海地特使国会作证 指海地总理不能信赖

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（法新社华盛顿7日电） 上个月抗议请辞的前美国海地特使富特（Daniel Foote）今天在国会听证会表示，美国支持海地总理亨利（Ariel Henry）是个错误，他不值得信赖。

在联邦众议院外交事务委员会听证会中，当富特被问到若无美国支持，享利政府是否能继续掌权，富特答道：「我不相信他们能够存活一分钟。」

前海地总统摩依士（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡的前两天，亨利才获任命为总理。摩依士以法令治国，让暴力猖獗、天灾频仍的海地陷入新的危机。

海地7月稍晚达成协议组成新临时政府，负责筹办大选；驻海地首都太子港（Port-au-Prince）的美国、法国及其他国家大使发布联合声明，对亨利表达支持后，亨利成为主政人选。

富特说，他对亨利并无成见，但认为海地社会大众具「几乎一致共识」，即这位总理隶属造成海地问题的执政党。

富特告诉国会，海地人认为那是干预，并不乐见这种情况，他们不信任目前的临时政府。

富特说，一个处于多事之秋的国家，政府出现太多变化让拜登政府官员「感到紧张」，「几乎盲目地」支持亨利。

资深外交官富特担任海地特使仅两个月，他说，相关争议导致他辞职。

民主党联邦众议员李文（Andy Levin）告诉富特，他感到「非常生气」，美国错失了协助海地公民社会的历史良机，而是护着摩依士指名的总理人选，他是带领「海盗流氓治国」。

李文敦促拜登政府，应鼓励「真正要重返民主法治，而不是假装回归民主治理」。

李文说：「我认为我们目前政策并不尊重、也未看见海地人民的需要，这是我们国家一而再、再而三所做的事。」

富特上个月在一封信中指出，看到边界警卫骑着马严酷围捕海地人，这般景象引发众怒，他不能支持拜登主政之下的集体遣返行为。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP