美前防长回忆录爆料 川普曾要他朝示威者腿部开枪

（法新社华盛顿2日电） 前美国国防部长艾斯培（Mark Esper）在今天披露的书摘中爆料，前总统川普2020年看到白宫外聚集大批示威者相当愤怒，竟对当时担任防长的他说：「你就不能开枪打他们吗？」

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艾斯培写道，他当时在椭圆形办公室（Oval Office）里坐着，「总统面红耳赤，大声抱怨华府有示威」，抗议警察杀害一名非裔男子。

美国新闻网站Axios引述预先披露的艾斯培回忆录报导，川普当时表示：「你就不能开枪打他们吗？就瞄准腿还是什么的？」

那场示威是全美抗议非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年5月遭明尼苏达州员警压颈致死后，全国爆发的抗议活动之一，示威者和安全部队爆发冲突，过程相当暴力。

艾斯培的说法，似乎证实了先前报导指川普主张军队应该介入，镇压国内民众骚乱的说法。

记者班德（Michael Bender）在先前的着作中引述消息人士说，美国参谋首长联席会议（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）和川普曾因动用军方一事争吵，因为川普要求更强硬的回应。

根据班德书中说法，川普说：「打他们的腿，或是脚…对他们狠一点！」

美国公园警察（US Park Police）与国民兵（National Guard）动用催泪瓦斯和闪光弹驱离白宫外的示威群众，艾斯培当时公开表示反对援引暴乱法（Insurrection Act），这是一条有200年历史但鲜少动用的法律，允许军队在美国境内部署。据说艾斯培因此惹恼川普，以致2020年11月遭解职。

Axios报导，艾斯培的新书将在5月10日出版。

© 2022 AFP