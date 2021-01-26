美前驻南非大使遭爆施压 100万美元整修未曾入住官邸

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（法新社华盛顿25日电） 有报告指出，美国前总统川普的驻南非大使马克斯（Lana Marks）向国务院施压，耗资约100万美元翻修从未入住过的第2栋官邸。

原为精品手提包设计师的马克斯，是川普在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的早期会员。该份报告引述不具名外交官的说法，指马克斯要求在开普敦（Cape Town）坐拥第2座官邸。开普敦市临海，通常比首都普勒托利亚（Pretoria）更受欢迎。

华盛顿国际外交学院（Washington International Diplomatic Academy）负责提供专业培训，其外交日志（Diplomatic Diary）透露，马克斯向另一名川普委任官员施压，要求对方批准拨款整修官邸、添购新家具及支付其他费用，花费总计约100万美元。

匿名外交官在报告中表示：「这完全是在滥用纳税钱，此种越轨行为令人沉痛。」

报告指出，为了满足大使的要求，那名总领事和她的家人被告知须提前清空住所。

马克斯有长达1年时间鲜少上工，也从未入住过开普敦的宅邸。

她于去年底感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），虽然她的任期已随拜登上任而结束，但仍不寻常地获准待在普勒托利亚官邸疗养。

国务院拒绝立即针对此报告置评，目前也不太可能联络到马克斯。

© 2021 AFP