美副国务卿称北京挑战安全价值 吁欧洲一致抗中

（法新社巴黎2日电） 美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）今天谴责中国挑战欧洲的安全、经济与价值，呼吁欧洲协助美国共同对抗北京的竞争。

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雪蔓从华府透过视讯连线对欧洲媒体表示：「即使是在2月中国国家主席习近平和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）宣称双方之间『没有限制』的伙伴关系之前，中华人民共和国就已经在挑战欧洲的安全、欧洲的经济和欧洲的价值了。」

尽管俄罗斯于2月底入侵乌克兰，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）最近仍直指北京当局才是世界秩序的主要威胁。

华府指控北京当局意图重塑世界秩序。布林肯在5月25日的演说中表示，华府与北京激烈竞争，目的是要维护当前的世界秩序。

美国总统拜登政府曾说有必要逼迫中国照游戏规则来，包括在南海和贸易争端等方面。

雪蔓说，「北京或许远在千里之外…中华人民共和国的行动对于欧洲未来仍至关重要」，她乐见美国与欧洲现有合作关系，同时也仍寻求彼此「行动一致」。

雪蔓表示，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情与俄乌战争影响下，「我们都着眼于供应链议题」。

她说，美国不想与中国起冲突，也无意与中国断绝经济关系，「我们不想要新冷战…但我们不能指望北京改变自己的行为」。

雪蔓也强调，美国对于俄罗斯与中国之间的关系一直心存警惕，若中国当局决定运送军事设备给俄罗斯，可能会面临「后果」。

她表示：「坦白说，我认为蒲亭和俄罗斯会被各国拒绝往来很长一段时间，我不确定这对中华人民共和国有好处。」（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP