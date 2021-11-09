美副总统贺锦丽抵达巴黎 将修补美法关系

（法新社巴黎9日电） 法国和美国因澳洲潜舰合约争议而产生龃龉后，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天抵达法国巴黎，肩负进一步修补美法关系的使命。

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这是贺锦丽就职后第3次海外访问，在4天访问期间，她将与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）会面，与其他世界领导人一起参加巴黎和平论坛、出席商讨利比亚问题的多边会议，并参加第一次世界大战终战周年纪念活动。

贺锦丽访问法国之前，澳洲于9月取消与巴黎当局达成的数百亿美元潜舰合约，转而向美国购买核动力潜舰，引发美法龃龉。

美国总统拜登上个月在一场会议中，设法修补与马克宏的关系，并告诉马克宏，美国背着法国与澳洲达成潜舰交易行事「笨拙」。

澳洲向法国国防承包商下订价值逾600亿美元的柴电动力潜舰后又终止交易，法国愤而召回驻美及驻澳大使后，拜登与马克宏会面是美国迄今为止最明显的重修旧好之举。

贺锦丽明天将与马克宏见面，外界预期她将会确认拜登的提议，讨论包括美国可能支持法国军队在西非沙赫尔地区（Sahel）对抗圣战士的行动，以及加强欧洲防御能力的计画。

贺锦丽出访前，一名白宫高阶官员说：「美国和法国的关系，还有美国和欧洲的跨大西洋关系，对我们而言真的很重要。这也是拜登在竞选期间一直强调的事情。」

© 2021 AFP