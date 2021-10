美加传教士团体17人遭掳 海地政府再添危机

广告 继续浏览后续

(法新社太子港17日电) 海地日益猖狂的犯罪帮派之一日前绑架一个大型美国和加拿大传教士团体,让这个加勒比海岛国原已脆弱不堪的政府面临严重新危机。

针对这起事件,海地官方回应不多,当地警方也并未立即回覆法新社的置评请求。

包括传教士、他们的家人和职员在内的17人1天前参访孤儿院结束后,在回程途中遭绑架,民间团体今天呼吁涉案帮派立刻放人。

总部位于太子港(Port-au-Prince)的人权分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights)主任季恩(Gedeon Jean)表示:「我们呼吁释放肉票,无论他们是美国公民或其他国籍。」他表示,目前的情况「有损人的尊严」。

海地一名安全消息人士向法新社表示,这个包括孩童和一名加拿大人在内的传教士团体当时分乘数辆车,在首都以东约30公里处遭一个犯罪帮派拦下。

「华盛顿邮报」报导,这场掳人行动展开之际,传教士团体的其中一人还在通讯软体WhatsApp群组张贴绝望的求助讯息:「请为我们祈祷!我们被掳为人质,他们绑走了我们司机。祈祷…我们不知道会被带往何处。」

总部位于俄亥俄州的「基督教援助服务」(Christian Aid Ministries)表示,这群由16名美国公民和1名加拿大人组成的团体包括5名男性、7名女性和5名孩童。

一名海地安全消息人士匿名透露,据说绑架他们的是武装帮派400 Mawozo,数月来出没于太子港及多明尼加边境之间,绑票又行抢。

季恩表示,在首都太子港及各省城市附近,「警方已无法与武装帮派抗衡,他们的组织日益壮大而且控制愈来愈多的区域」。

恶名昭彰的400 Mawozo在海地犯下的绑架案,累计今年前3个月超过600件,去年同期则是231件,骤增程度令人咋舌。

美国国务院并未针对这起绑架案提供细节,国务院发言人仅表示:「海外美国公民的福祉与安全是国务院最优先的考量之一。」

「我们知悉这些报导,目前没有额外消息可以奉告。」鉴于绑架事件极为敏感,官员对这类事件通常守口如瓶。

国务院8月间曾因海地「绑架、犯罪、内乱和COVID-19(2019冠状病毒疾病)」,发出「第4级:请勿前往」的警告。警告中指出:「绑架事件非常普遍,受害者经常包括美国公民。」

