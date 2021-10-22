美加传教士17人遭绑架 海地黑帮扬言撕票

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这群传教士替设于美国俄亥俄州的「基督教援助服务」（Christian Aid Ministries）服务，在造访海地与多明尼加共和国交界处的一处孤儿院时，在太子港东方遭到绑架。黑帮绑架17人后，合计勒索1700万美元（约新台币4亿8000万元）赎金。

基督教援助服务表示，人质包括年龄在18到48岁的12名成人，以及5名小孩，年龄分别为8个月、3岁、6岁、13岁与15岁。

根据拍摄于20日并于21日上传到社群媒体的影片，黑帮头目约瑟夫（Wilson Joseph）身穿西装，周围环绕武装分子，后方棺材内有5名帮派成员尸首。 他以海地克里奥尔语说：「既然我没拿到我想要的，我会杀了这些美国人。」

一名匿名美国高阶官员表示，那段影片似乎是真的。

那位官员21日晚间告诉记者：「就我目前所知，今天出现在网上的影片是真的。现阶段可以说，那不是伪造的影片。」 官员补充说：「我们与基督教援助服务保持联系，也持续联络海地国家警察（Haitian National Police）。美国联邦调查局（FBI）人员已在现地，与相关各方保持联系。」 由于海地绑架案频传，且对象通常包括美国公民，美国当局建议民众不要前往海地。 海地警方从去年12月开始追缉约瑟夫，他涉及的刑事案件包括暗杀、绑架、偷车与劫持货车等。

© 2021 AFP