美加公司谈成2021最大并购案 料促进北美经济

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（法新社华盛顿21日电） 加拿大太平洋铁路今天宣布同意并购美国堪萨斯市南方铁路，将打造连接加拿大、美国和墨西哥的铁路网，声明指出，藉由扩大市场准入并提供新的运输选项，这项交易料将刺激北美经济成长。

双方联合声明指出，这项现金和股票方式收购的交易总值约290亿美元，包含承担堪萨斯市南方铁路公司（KCS）尚未清偿的38亿美元债务。

加拿大太平洋铁路（Canadian Pacific Railway）总裁兼执行长克利尔（Keith Creel）说：「这项交易将为北美地区带来改变，为我们各自的员工、客户、社区和股东提供重大正面影响。」

这条结合后长达3万2000公里的铁路网将让总部位于卡加立（Calgary）的加拿大太平洋铁路得以透过堪萨斯市进入美国心脏地带；堪萨斯市四通八达，可从美国中西部农田地区通往墨西哥湾的港口。

这个连通后的铁路网，也能让墨西哥港口和工厂与加拿大港口和能源设施及美国东北部工厂连接。

墨西哥是车辆、电子和农业产品的重要出口国，同时也进口大量�b物和制成品。

联合声明指出，藉由扩大市场准入并提供新的运输选项，这项交易料将刺激北美经济成长。

声明表示，这项并购案将受惠于美国、加拿大和墨西哥去年批准生效的「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA），这是3国的新版自由贸易协定。

克利尔说，美墨加贸易协定「让美洲大陆供应链有效整合比以往任何时候都更重要」。

两家公司的董事会都已批准这项交易，不过仍须取得美国地面运输委员会（Surface Transportation Board）同意。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP