美加州高温破纪录 野火失控、数千人撤离

（法新社洛杉矶13日电） 美国加州继上周末创下摄氏45度高温纪录后，洛杉矶郊区森林爆发一场失控的野火，导致数百公顷林地被焚毁与数千人必须撤离。 这场代号为Sheep的野火自11日晚上在洛杉矶国家森林开始延烧，已焚毁近1000英亩（约400公顷）林地。

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在火势目前只有5%获得控制的情况下，当局已要求南加州莱特伍德（Wrightwood）社区的数千居民撤离。

消防员说，火势穿越一片植被茂密的地区持续延烧。

加州圣伯纳地诺森林防火厅（Cal Fire San Bernardino）消防员赫斯特利（Alison Hesterly）告诉「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）：「地形非常陡峭，这是个很糟糕的地区。」 超过200名消防员兵分两路，从地面与空中与大火搏斗。在社群媒体流传的影片显示，熊熊烈火吞噬树木，并在强风助燃下不断蔓延。

加州和美西部分地区遭受极度高温侵袭，野火也因此爆发。棕榈泉（Palm Springs）11日气温高达摄氏45.5度，创下有纪录以来最高温。

西南部地区则出现千年一遇的干旱，导致植被极度干燥和易燃。

各地消防局长警告说，2022年看来将是可怕的野火年。

加州橘郡消防局局长芬尼西（Brian Fennessy）上周表示：「有鉴于目前情况，我预计未来4、5或6个月会非常艰难。」

美国国家气象局（U.S. National Weather Service）今天表示，该地区普遍存在火灾危险，「预计西南部各地延伸到洛矶山脉（Rockies）南部和中部、以及高地平原（High Plains），广阔地区会出现严重火灾的天气条件」。

根据气象局网站：「今天已对犹他州东南部大部分地区、科罗拉多州西南部、亚利桑那州北部和中部以及新墨西哥州发出红旗警告。」「干燥多风的情况，将使得火势在这些地区迅速蔓延。」

新墨西哥州的野火已持续数月，烧毁数十万英亩森林。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP