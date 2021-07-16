美加西部超级野火炙烧 消防整备提升至最高等级

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（法新社洛杉矶15日电） 美国与加拿大西部的野火季节最近猛烈展开后今天情况加剧，消防官员已将整备工作提升到最高等级，这是10年来首度这么早就采取这种行动。

美国俄勒冈州在干旱与风势助长下爆发巨大火势，加州一起新野火威胁到2018年坎普野火（Camp Fire）的受灾社区；加拿大军方也展开疏散民众行动。整个地区都受到连续热浪的影响，专家说，全球暖化导致这种情况加剧。

率队对抗俄勒冈州「靴筒山大火」（Bootleg Fire ）的赫瑟（Joe Hessel）表示：「火势还会扩大，极度干燥的植被和天气对我们非常不利。」

靴筒山大火位于波特兰（Portland）南方约250英里处，已吞噬了22万7000英亩土地，面积相当13万个足球场，目前是美国境内延烧的最大火势；大火冒出的浓烟由太空中都可以看到，笼罩毗邻的华盛顿州和爱达荷州部分地区。

当局远从旧金山调遣消防人员来支援灭火，因为炎热、干燥和风势助长大火在干旱的林地「极度」蔓延。

火势在一个多星期之前开始，目前仅控制住7%，已经烧毁21间民宅，另外对近2000间房舍造成威胁。

在加拿大方面，军方消息人士告诉法新社说，目前军队正参与卑诗省的疏散工作，这是今年大火爆发以来的首次。

由于森林大火造成浓烟，卑诗省许多地方都发布空气品质恶化警报。

至今天下午为止，全省已出现309处起火点，其中23处是在最近两天才发生的。

© 2021 AFP