美加领导人首度会晤 讨论如何因应中国等议题

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（法新社华盛顿23日电） 美国高层官员表示，美国总统拜登与加拿大总理杜鲁道23日首次会晤，期间两人擘划重建双边关系的「路线图」，并触及中国的不公平贸易作为与人权纪录等议题。

这是拜登（Joe Biden）就任后美加领导人首次会谈，一名美国政府的高层官员在会谈举行前表示，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，拜登将透过视讯连线会晤杜鲁道（Justin Trudeau），使两个邻国由远端而非面对面，扩展两国共同价值。

这位官员表示：「我认为这次交流，或者是会晤，最大的收获将是…重建美加合作路线图。」

官员表示，双方将在像是外交、交通或基础设施，以及抗疫等多个领域，宣布「下一步行动」。

两人将讨论多项共同关切的优先议题，包括因应气候变迁、加速北美洲经济发展、北极议题，以及缅甸与委内瑞拉境内面临的民主威胁。

杜鲁道总理府表示，「由于在多个议题立场一致，像是气候变迁或经济复苏等，我们可以携手做更多」，并表达相同的大局着眼观点。

这位美方高层官员表示，不过双方也将触及棘手的中国「不公平贸易作为」、中国的人权纪录与北京仍羁押两名加拿大公民。

拜登决定撤销辟建输油管「基石XL」（Keystone XL）的许可，也是两人会晤时可能提及的症结点。这项输油管兴建方案，加国官方虽支持，但环保人士却强烈反对。

官员指出，拜登就任当天，他就颁布行政命令撤销这项许可，兑现竞选承诺，并且「不会重新考虑这项决策」。

美加领袖峰会首先由拜登、副总统贺锦丽（Kamala Harris）、国务卿布林肯（Antony Blinken）与国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）会同加国的对口官员举行45分钟的闭门会谈，随后将展开更广泛双边会商。

© 2021 AFP