美加17传教士绑架案 海地黑帮索讨4.7亿赎金

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（法新社太子港19日电） 安全消息人士今天说，在海地绑架包括5名小孩等17名美国与加拿大传教士的绑匪，要求为每名人质支付100万美元赎金，总额达1700万美元（约新台币4亿7931万元）。

前海地总统摩依士（Jovenel Moise）7月遭刺杀身亡，现在境内最明目张胆的犯罪帮派又犯下这起绑架案，凸显这个西半球最贫穷国家的社会治安问题严重，依旧目无法纪。

消息人士告诉法新社，一个称为400莽汉（400 Mawozo）的黑帮近几个月控制传教士与其家属遭绑架的地区，勒索1700万美元。

海地司法部长齐代尔（Liszt Quitel）证实，绑架16名美国人与1名加拿大人的帮派就是400莽汉。

他告诉「华盛顿邮报」，绑匪通常会索取天价赎金，之后协商时再降低，他说，他的属下没有参与谈判。

这群传教士是替设于美国的「基督教援助服务」（Christian Aid Ministries）服务，这个机构在声明中说，这群传教士是在造访太子港与多明尼加共和国交界处的一处孤儿院时，在太子港东方遭到绑架。

基督教援助服务17日表示，人质包括5名男性、7名女性与5名小孩，但没有公布他们的年龄。

© 2021 AFP