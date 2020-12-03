美劳工部门指控监控员工 Google需16日前回应

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山2日电） 美国全国劳工关系局指控网路巨擘谷歌（Google）使用监视、审讯和其他手段监控维权员工，并限令Google于两周内回应。

全国劳工关系局（National Labor Relations Board, NLRB）今天晚间提出的控诉，源自Google在一年前解雇被称为「感恩节4人」的4名员工。

这些员工要求联邦政府调查他们遭解雇案，声称他们被解雇是Google报复他们在劳工组织的作为，Google 则坚称这些员工违反资料安全政策。

法新社看到的NLRB控诉副本声称，Google透过偷窥准备用来支持工会工人的投影片来「监视」员工。

控诉中表示，Google还「审问员工有关受保障行为」，并威胁将会报复不循公司正式管道，对外投诉职场行为等问题的员工。

参与投诉的员工贝兰（Laurence Berland）告诉法新社：「越来越清楚的是，Google的行为不合乎情理，且不合法。」

Google必须在16日前答覆。听证会定明年4月12日在旧金山举行。

Google发言人告诉法新社：「我们强力支持员工在职场的权利，公开讨论和理性辩论一直是Google的一部分。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP