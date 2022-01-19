美匿名官员：担心俄国藉军事演习 派军常驻白俄

（法新社华盛顿18日电） 美国国务院一名高级官员今天告诉记者，美国担心俄罗斯部队开进白俄罗斯进行演习，可能会导致俄方在白俄境内长久驻军，并将核武引入部署。

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白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）17日宣布下个月两国将举行军事演习后，俄国军队开始进驻白俄罗斯。

在此区域内的国家未如以往提前获得通知。西方担心俄国可能入侵白俄邻国乌克兰，原已使得紧张局势升温，这场演习更如雪上加霜。

这名匿名的美国官员表示，抵达白俄罗斯的俄军规模「超出我们对正常军事演习的预期」。

这名官员还说，俄白两国军演的时机耐人寻味，「这让人担心俄国是否会以联合军演为藉口，从而在白俄罗斯驻军，以便攻击乌克兰」。

这名官员认为，白俄罗斯下个月举行公投进行修宪，可能会允许俄国长久驻军。

这名官员说，「宪法修正案可能表明白俄罗斯计划允许俄国传统和核武力部署在领土上」，而这将是「对欧洲安全的挑战，可能需要回应」。

这名官员表示，这次演习动员的部队人数超出美方对正常演习的预期。例如涉及9000兵力的正常演习，应该在42天前通知；如果超过1万3000人，就必须邀请国际观察员。

© 2022 AFP