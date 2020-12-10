美单日增逾3000人染疫病故 刷新4月以来纪录

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（法新社华盛顿9日电） 美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计显示，美国今天通报超过3000人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，创下4月以来单日新高纪录。

自疫情爆发以来，美国确诊病例已突破1500万，官员苦口婆心地呼吁民众待在家中，以防病毒扩散，全国仍有数以百万计人在上个月的感恩节假期外出旅行；当局警告，染疫死亡人数恐将激增。

截至今晚8时30分（台北时间10日上午8时30分），美国在24小时内新增22万481例确诊和3071起死亡病例，累计28万9188人不治。

根据冠状病毒疾病追踪计画（COVID-TrackingProject），加州今天新增逾3万例确诊，高居全美各州之冠；人口约3300万的加州本周重启封锁措施。

美国COVID-19患者住院人数也持续创新高，今天已达10万6000人。

根据统计，过去一周，美国每天平均增加20万5661例确诊和2259起死亡病例，卫生官员警告，在大规模疫苗接种计画启动前，美国确诊和死亡人数未来几个月将加速攀升。

医疗专家说，凛冬将至，这场公卫危机在未来几周只会继续恶化，尤其美国人若继续无视当局示警，不肯避免不必要的旅行和佳节聚会。

在病毒大规模扩散、难以控制的情况下，美国当局将减缓疫情的希望寄托在疫苗上。

美国专家小组明天将召开会议，审查辉瑞大药厂（Pfizer）和德国生技公BioNTech合作研发的COVID-19疫苗；辉瑞&BNT疫苗可望在未来几天获得紧急使用授权。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP