美卡车示威抗议防疫措施 「人民车队」前进华府

（法新社加州阿德兰多23日电） 美国今天有数百名卡车司机组车队从加州南部出发，准备前进首都华府抗议防疫限制措施。

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受到瘫痪加拿大多座城市的抗议活动鼓舞，加州这场「人民车队」（The People's Convoy）组织者希望结束口罩强制令、接种规定、商家暂停营业等意图减缓Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情扩散的防疫措施。

车队今天集结洛杉矶东北小镇阿德兰多（Adelanto），车子停在队伍前端的布瑞瑟（Bryan Brase）说：「让我们回归正常。」

「大家因为不同理由来到这里，但归根究底都为了同一件事：自由和自主。」

「政府必须开始了解，人们想把宪法中的自由要回来。」

今天展开示威的这支车队预料会花11天时间，在3月5日抵达华府地区。尽管组织者表示车队不会进入市区，但因当局担心2021年1月6日国会山庄遭前总统川普支持者闯入作乱的事件重演，700名国民兵（National Guard）已出动维持首都周边安全。

美国国防部发言人柯比（John Kirby）表示，国民兵不会武装，也没有权力逮捕民众，但会对当地警察通报不法行为。

© 2022 AFP