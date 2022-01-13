美参议员提案：一旦俄进犯乌克兰 将付惨痛代价

（法新社华盛顿12日电） 美国总统拜登阵营的民主党联邦参议员今天提案，若俄罗斯入侵乌克兰，将对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）与俄国银行实施制裁；此外还将向基辅提供5亿美元的新安全援助。

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法新社报导，民主党参议员提案时机，正值美国与北大西洋公约组织（NATO）盟友和俄罗斯举行会谈之际，他们警告，数以万计俄军若入侵乌克兰边境，将付出昂贵代价。

这项获白宫支持的提案，内容包括协助强化乌克兰安全，以及建议美国政府「考量所有可行与适当措施」，以确保俄国铺设至德国的北溪2号天然气管线免于沦为操作工具。一般认为，北溪2号管线是俄国恶意操弄影响力的工具。

提案内容也包括向乌克兰额外提供5亿美元军事援助，是去年拜登政府援助金额的两倍多，一旦俄罗斯出兵入侵，便立刻采取因应行动。

俄罗斯在乌克兰边界集结约10万兵力，华府正试图劝阻莫斯科勿再进犯乌克兰。

这项提案也将针对俄罗斯境内提供银行国际代码（SWIFT）等资讯安全系统的多家企业实施制裁；SWIFT是银行用来与其他金融机构交换主要资讯的系统。

提案目前已获20多名民主党参议员连署，包括民主党领袖舒默（Chuck Schumer）。

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人表示，若俄罗斯一意孤行继续进犯，将使「俄罗斯经济付出惨痛代价」。（译者：纪锦玲）

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