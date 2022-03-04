美参议员：俄罗斯可有人挺身而出刺杀蒲亭？

（法新社华盛顿3日电） 俄罗斯侵略乌克兰战事爆发已逾一周，美国共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）今天受访时表示，希望「俄罗斯有人」出来刺杀蒲亭总统来终结战事。

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葛兰姆告诉福斯新闻电视台主持人尚汉尼提（Sean Hannity）：「这（指俄乌战争）要怎么结束？俄罗斯必须有人站出来…做掉他。」

葛兰姆稍后在推特的一系列发文再次呼吁：「唯一能解决这个问题的就是俄罗斯人。」

葛兰姆在推文中问道：「俄罗斯有布鲁杜斯（Brutus）吗？」他指的是刺杀古罗马统治者凯撒大帝（Julius Caesar）的刺客之一。

葛兰姆还问道，俄罗斯军中有没有「比较能成事的史陶芬伯格上校（Colonel Stauffenberg）」？这是1944年想炸死希特勒（Adolf Hitler）但未成功的德国军官。

他说：「你将为你的国家和全世界做出重大贡献。」

葛兰姆担任国会议员超过20年，他曾参选总统，有时也是前总统川普（Donald Trump）的密切盟友。今天稍早提出一项决议案，谴责蒲亭及手下军事指挥官犯了「战争罪」和「违反人道罪」。

乌克兰当局表示，自蒲亭上周发动入侵以来，已有至少350名乌克兰平民丧生，100多万人逃难出境。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

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