美参谋首长密利访瑞典 力挺北欧两国加入北约

（法新社斯德哥尔摩4日电） 美国参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）上将今天表示，瑞典和芬兰寻求加入北大西洋公约组织（NATO），美国决定力挺这两个北欧国家申请加入北约。

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密利视察停泊在斯德哥尔摩的美国两栖攻击舰「基尔沙吉号」（USS Kearsarge）时，发表上述声明。基尔沙吉号是历来靠泊斯德哥尔摩的最大型美军战舰。

密利在北约年度波罗的海海军联合军演登场前表示：「我们美国和其他北约国家在这项演习中，展现与芬兰和瑞典团结一致至关重要。」

密利与瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）共同出席记者会，发表以上谈话。

年度海军联合演习「波罗的海行动2022年」（Baltops 22）预定6月5日至17日举行，将有14个北约国家以及瑞典和芬兰共同参与，今年将在俄罗斯入侵乌克兰阴影下登场。

俄罗斯挥军入侵乌克兰，促使瑞典和芬兰扭转数十年来的军事不结盟立场，联手申请加入北约。

密利表示，供部署地面部队使用的美国两栖攻击舰基尔沙吉号现身斯德哥尔摩，「展现对一个共同目标、以规则为基础国际秩序以及大国不能侵略小国却没付出代价等理念的承诺」 。

安德森则表示，瑞典首都出现250公尺长巨大战舰，舰上满载直升机和大约1200名陆战队官兵，「具体表达美国支持，同时也在这个历史关键时刻传达非常强大的政治讯息」。

安德森又说：「我们非常，非常感激」这类支持。

密利会晤舰上水兵、飞行员以及陆战队员。询及基尔沙吉号派抵波罗的海传达何种讯息时，密利特别指出，波罗的海行动演习的参与者将会演练「两栖攻击以及涉及攻击遭敌人或敌国占据领土的场景」，此被视为几乎毫不掩饰地警告俄罗斯。

密利又说，美国也正在考量在未来几个月加强参与其他军事演习。

© 2022 AFP