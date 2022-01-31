美参院两党议员：合力端出毁灭性对俄制裁

（法新社华盛顿30日电） 美国重量级联邦参议员今天表示，两党即将就制裁俄罗斯的相关法案达成共识，只要派军进入乌克兰，俄国经济就会遭「毁灭性打击」，还强调绝不重蹈二战前夕的姑息主义。

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美国联邦参议院外交委员会主席、民主党参议员梅南德兹（Bob Menendez）表示，美国要向俄罗斯总统蒲亭发出「任何这类侵略均不可接受」的明确信息，这点至关重要。

梅南德兹在美国有线电视新闻网（CNN）里说：「我们不容再有慕尼黑时刻，蒲亭不会对乌克兰收手。」还说相关立法距完成仅「一步之遥」。

所谓慕尼黑时刻意指1938年英法德义于慕尼黑召开会议，英法为避免开战与德国达成慕尼黑协议，在捷克没与会下同意将捷克的苏台德区（Sudetenland）割让给纳粹德国，是史上着名的姑息政策。

梅南德兹放狠话的同时，英国已完成自身对俄的包裹制裁方案，英国外相特拉斯（Liz Truss）昨天说完全不给俄国躲掉的空间。

梅南德兹与参院外委会的共和党要员里契（James Risch）连袂现身，表明两党决心。

里契表示，一个两党的参议员联盟马不停蹄作业，盼完成一个代价会高到让蒲亭认真以对的制裁法案，「不同于2014年俄国兼并克里米亚，这回世界的反对力道更为可观」。

里契还说有鉴俄国高度依赖能源出口，一旦侵乌遭制裁引发油价上涨，对全球经济会造成灾难性冲击，所有人都不该轻忽制裁后果。

不过两党在制裁时机上仍有争论；一些共和党人称现在就应执行，但民主党人觉得还可再观察一阵。

© 2022 AFP