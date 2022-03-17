美参院委员会通过鲍尔续掌联准会 待全会同意

（法新社华盛顿16日电） 美国联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）今天通过总统拜登对联邦准备理事会（FED）主席鲍尔（Jerome Powell）的续任提名案。

广告 继续浏览后续

委员会也同意由布兰纳德（Lael Brainard）出任联准会副主席，并放行两名新任理事的提名案，接下来将交由参院全会表决确认。

拜登去年11月决定让鲍尔续任4年，并提名布兰纳德担任鲍尔的副手。布兰纳德是联准会唯一的民主党籍理事。

参院银行委员会以23票赞成、1票反对的结果同意让鲍尔续任，另以16票赞成、8票反对的票数通过布兰纳德的提名案。

联准会现有3个理事职缺，拜登提名非裔美籍经济学教授杰佛森（Philip Jefferson）和密西根大学经济学教授库克（Lisa Cook）担任理事，参院银行委员会也予以放行。若参院全会同意库克的提名案，她将成为首名出任美国联准会理事的非裔女性。

杰佛森在表决中获得一致支持，而库克得到的赞成与反对票数各半，需要参院全会额外的程序性投票。

拜登原本提名前财政部副部长拉斯金（Sarah Bloom Raskin）出任联准会的最高银行监管人，但她昨天宣布退出，白宫必须另觅人选。

© 2022 AFP