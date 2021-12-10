美参院批准快速审批程序 舒默：将顺利避免灾难性违约

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦参议员今天表决通过制定一次性的法律，让民主党在表决时无须共和党票数即可提高美国举债上限。参院多数党民主党领袖舒默表示，美国将顺利避免灾难性违约。

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民主党在国会占多数优势，新法订定后，民主党只要在参、众两院表决取得简单多数，就能提高举债上限，意味着民主党无须共和党票数支持也能通过立法。

参院多数党民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示：「我们仍需几个步骤才能彻底解决此事，但我乐观看待，在今天表决后，我们将得以顺利避免灾难性违约。」

民主党和共和党在参院各握有50席，通常表决需要60票赞成通过才能提高举债上限，意味着须有共和党籍参议员跑票才能过关。

不过今天新法通过，意味着只要民主党参议员全数支持，再加上身兼参院议长的副总统贺锦丽（Kamala Harris）投下赞成票打破50票对50票僵局，即可通过法案提高举债上限。

经过数周紧张协商，就在债务上限到期的前几天两党达成妥协。

若不采取行动，美国预计在本月15日过后将债务违约。

参、众两院预料下周初就提高举债上限举行简单多数表决。

© 2021 AFP