美参院通过前芝加哥市长任驻日大使

（法新社华盛顿18日电） 美国参议院今天通过62岁的前芝加哥市长易曼纽（Rahm Emanuel）担任驻日本大使。他的提名案曾因过去的警察暴力纪录，而遭民主党同僚反对。

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参议院以48票赞成、21票反对，于上午完成冗长的投票过程。有3名自由派的民主党议员投下反对票。

易曼纽曾任国会议员，并在前总统欧巴马时期任职白宫幕僚长。

2014年，易曼纽担任芝加哥市长期间，白人警察戴克（Jason Van Dyke）连开16枪击毙非裔青少年麦唐纳（Laquan McDonald），他的市政府直到1年多后，才释出案发当时的警方影像，因此遭受抨击。

不过，易曼纽获得美国前驻日大使、共和党籍的海格提（Bill Hagerty）支持，参议院外交委员会共和党籍首席议员里契（Jim Risch）也力挺他的提名案。

日本是美国在亚洲最亲密的盟国之一，但自2019年起悬缺大使，仅以职业外交官暂时递补。

里契表示，他预料易曼纽将会反对拜登政府的一项提案，也就是宣布美国永远不会率先动用核武，仅在回击时才会动用这项超破坏性武器。

他表示，这项政策转向「将会背叛我们与日本的联盟」，而日本「是我们与中国战略竞争时的最大资产」。

部分日本保守人士对于美国不率先动用核武的政策产 生疑虑，引发华府质疑日本或许会发展核武，以确保更大威慑力。

但许多专家怀疑日本会决定发展核武，毕竟日本是唯一曾受到核武攻击的国家。

今天通过的还有多项驻外大使提名，包括驻西班牙、刚果与阿尔及利亚大使，并通过多起联邦法官任命案。

© 2021 AFP