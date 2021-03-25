美参院通过莱文任助理卫生部长 最高阶跨性别官员

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（法新社华盛顿24日电） 美国联邦参议院今天迈开历史性一步，通过儿科医生莱文（Rachel Levine）出任助理卫生部长，成为联邦政府最高阶跨性别官员。

参院今天以52票赞成、48票反对通过莱文任命案，有两位共和党议员加入民主党阵营投下赞成票。

作为美国卫生及公共服务部（Department of Health and Human Services，HHS）助理部长，将是对抗新型冠状病毒疫情领导团队的一员。疫情现已夺走美国54万5000多人性命。

63岁的莱文目前是宾州州立医学院（Penn State College of Medicine）的儿科和精神病学教授。

当总统拜登在1月间提名莱文时，她当时为宾州卫生局长；莱文获提名，在LGBTQ（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）团体里是首度也相当引人注目。

拜登曾于11月7日在家乡德拉瓦州威明顿（Wilmington）的当选演说中，感谢跨性别团体的支持，这是第一位美国总统当选人这么说。

拜登提名跨性别人士担任部会高层官员，与前任总统川普的政策背道而驰，川普政策被视为对相关团体歧视。

白宫发言人希尔（Matt Hill）推文表示：「莱文博士成为美国首位公开的跨性别人士获参院通过任命，这是美国历史的分水岭。」（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP