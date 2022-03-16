美参院通过阳光保护法案 让夏令时间永久化

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦参议院今天一致通过立法，让夏令时间从2023年常设不变，每年不再需要两度拨动时钟来变更时间，不过这项法案仍须获联邦众议院支持，再由总统拜登签署成法律。

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这项名为「阳光保护法」（Sunshine Protection Act）的法案还得顺利闯过众院关卡，一旦获得通过，每年春天将不再损失一小时睡眠，学童和上班族摸黑回家的路程也将减少。

「阳光之州」佛罗里达州共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）去年提出阳光保护法案，他说，研究显示永久维持日光节约时间可使经济受惠。

卢比欧在参院表决前发表声明说，在秋季和冬季将时间延后一小时对美国人民而言是一种消耗，对他们几乎没帮助。

「如今已是摒弃这种令人厌倦传统的时候了。」

卢比欧告诉参院同僚，每逢调拨时钟后那一周，心脏病和车祸发生的机率都会增加。

美国联邦政府在第一次世界大战期间首度实施日光节约时间，但仅实施7个月就取消。

近年来，要求让夏令时间永久化的呼声愈来愈高，尤其是来自东北部地区的政治人物和说客，在那里，初冬早晨天气寒冷是一件再正常不过的事情。

卢比欧说，他已徵询过商界的意见，他们同意在2023年11月之前不应做出变动。

法案共同发起人、民主党籍联邦参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）说：「这是向前迈出了明智的一大步。」他稍早在推特呼吁参议员，「用多一小时的午后阳光，照亮最寒冷月分」。

© 2022 AFP