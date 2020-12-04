美司法部告脸书 称高薪职偏好移民先于本劳

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（法新社旧金山3日电） 美国司法部今天指控脸书公司（Facebook）偏好录用移民应徵者担任数以千计的高薪职务，状告脸书歧视美国劳工。

美国司法部民权司助理部长德雷班（Eric Dreiband）发布声明表示：「司法部的诉讼案件认为脸书公司将职缺留给临时签证持有人，而非考虑对职缺有兴趣且符合资格的美国劳工，涉及刻意且大规模违法行为。」

这起诉讼涉及2018年1月到2019年9月间逾2600个职缺，平均薪资约为15万6000美元（约新台币451万元）。

司法部指出，网路巨擘脸书公司为持有H1-B「专业技术人员」签证或其他临时工作签证的求职者保留职缺。

根据诉状，脸书透过避开在求职网站上宣传职缺、部分职缺仅接受实际邮寄求职申请书、或完全拒绝考虑美国劳工的方式，将工作特别保留给这些签证持有人。

司法部提出这起诉讼的2天前，美国联邦法官才挡下总统川普要让人更难取得专业技术人员签证的法规变更命令。

美国全国商会（US Chamber of Commerce）、脸书公司所在地加州旧金山的湾区委员会（Bay Area Council）和其他人曾控告国土安全部，称这些法规变更没有经过适当的公众检视程序，就急着推行新限制。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP