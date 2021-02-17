美司法部控北韩3骇客网攻 窃取加密和传统货币

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（法新社华盛顿17日电） 美国司法部今天控告3名北韩军事情报官员发动网路攻击，从银行等受害者手中窃取价值13亿美元（约新台币364亿元）的加密和传统货币。

美国助理司法部长德梅斯（John Demers）在声明中表示：「北韩间谍使用键盘而非枪枝，窃取加密货币数位钱包而非现金袋，抢劫了世界上的主要银行。」

司法部指出，3人的行径包括设计出加密货币恶意应用程式，在受害者的电脑开后门；骇入行销和交易比特币（bitcoin）等数位货币的公司；开发区块链平台来规避制裁和秘密筹集资金。

这起在洛杉矶联邦法院提出的案件，是以3人中的朴镇赫（Park Jin Hyok，译音）2018年面临的指控为基础再加以扩大。

当时朴镇赫被控犯下2014年美国索尼影业公司（Sony Pictures）遭骇案、制作勒赎软体WannaCry，以及2016年从孟加拉央行窃取8100万美元等。

这次新增两名被告━全昌赫（Jon Chang Hyok，译音）和金日（Kim Il，译音），他们与朴镇赫被控在北韩「侦察总局」（Reconnaissance General Bureau）军事情报骇客团体中合作。

除了之前的罪名，3人还涉嫌从北韩、俄罗斯、中国发起行动，企图窃取总计共13亿美元。他们运用鱼叉式网路钓鱼技术（spearfishing）骇入电脑，还有推广藏有恶意软体的加密货币应用程式，让他们得以进入并洗劫受害者的加密货币钱包。

这3人也被控骇入和洗劫斯洛维尼亚、印尼的数位货币交易所，以及向一家纽约交易所勒索1180万美元。

© 2021 AFP