美司法部控告俄议员 在美从事反乌克兰宣传多年

（法新社纽约14日电） 美国司法部今天控告俄罗斯国会议员巴巴科夫和两名助理，指控他们在俄国入侵乌克兰之前，早在美国从事多年敌对乌克兰的宣传活动。

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已受美国制裁的巴巴科夫（Aleksandr Babakov）和两名助理伏洛贝夫（Aleksandr Vorobev ）、普里斯尤克（Mikhail Plisyuk）一起被告。3人目前都在莫斯科逍遥法外。

巴巴科夫在俄罗斯国会下议院「国家院」（Duma）拥有议员席位；他和两名助理被控以俄国一个非政府组织名义从事非法工作，最早可回溯至2012年。

美国检察官威廉斯（Damian Williams）表示，3名嫌犯「被控在美国策划从事俄国秘密宣传活动，目的是为推动俄国恶意政治阴谋，以对付乌克兰及其他国家，包括美国在内」。

威廉斯说：「今天这场诉讼显示，俄罗斯对乌克兰的非法举动已经不限于战场上，受俄国控制具政治影响力的人据称在美国及其他西方国家，透过诡密和非法手段进行阴谋操纵，以引导对俄国有利的改变。」

3人也被控试图招募至少一名美国公民，来协助他们笼络美欧政治人物，好让这些人能在他们影响下进行宣传活动，以促进俄国外交政策。

此案特别指控巴巴科夫和他的助理共谋让美国公民为俄国在美从事间谍活动、共谋违反并逃避制裁，以及共谋签证诈欺。（译者：纪锦玲）

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