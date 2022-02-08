美司法部查获36亿美元失窃比特币 金额创纪录

（法新社华盛顿8日电） 美国司法部今天宣布，他们已追回2016年失窃的9万4000多枚比特币，这些比特币目前价值36亿美元，查获金额创纪录。

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司法部表示，一对遭控寻求为这些比特币洗钱的夫妇在纽约被捕。34岁的李赫登斯泰（Ilya Lichtenstein）和他31岁的妻子摩根（Heather Morgan）预定因所控罪名在联邦法院出庭。

李赫登斯泰和摩根据称寻求为2016年从数位货币交易中心Bitfinex骇得的11万9754枚比特币收益洗钱，这些比特币当时价值6500万美元。Bitfinex的总部位于香港。

司法部副部长摩纳可（Lisa Monaco）在声明中说：「今天的逮捕，以及司法部历来最高的金融查获，显示加密货币对犯罪份子来说不是安全的避风港。」

根据法庭文件，部分失窃的比特币被送往一个李赫登斯泰控制的电子钱包，约2万5000枚比特币接下来5年透过「错综复杂的加密货币交易从电子钱包移出」，所得款项被用来购买黄金及NFT（非同质化代币）等物品。

剩余的比特币上周被美国调查人员追回，并吁请最初失窃的受害者前来认领。（译者：陈政一）1110209ˉ

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