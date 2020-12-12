美司法部联合11州控告Google垄断 加州将加入

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（法新社华盛顿11日电） 加州检察长贝塞拉今天表示，加州将加入美国联邦政府和其他11个州，指控网路巨擘谷歌（Google）滥用市场优势。

加州检察长贝塞拉（Xavier Becerra）在声明稿中说：「在网路搜寻引擎市场方面，谷歌的市场主导地位导致消费者和小型企业选择无几。」

「藉由利用排他性协议来主导市场，谷歌不但妨碍竞争，还操纵广告市场。」

美国司法部和11个州今年10月对Google提出民事诉讼，指控Google在网路搜寻和广告服务非法垄断。

总部设于加州的Google成立于1998年，经常被指控利用市场优势将竞争对手排除在外。

Google是许多电子装置预设的搜寻引擎，Google的Chrome浏览器和行动作业系统Android也称霸市场。

美国司法部也指控Google强迫消费者使用Android装置的应用程式服务，诸如Google地图，这些应用程式服务无法删除。

美国联邦贸易委员会（FTC）和代表48个州及地区的检察官9日也宣布，已经对脸书（Facebook）滥用市场优势提出告诉。

© 2020 AFP