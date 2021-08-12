美各地施打疫苗争议多 加州率先强制教职员接种

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（法新社洛杉矶11日电） 美国各州对于施打COVID-19疫苗态度分歧，大致以政党为分界线，左派赞成，右派反对。加州今天开全美先例，要求州内全体教职员接种疫苗；微软、泰森食品等企业也作相同要求。

为了遏止COVID-19（2019冠状病毒疾病）感染率飙升，加州州长纽松（Gavin Newsom）今天宣布，州内全体教师必须接种疫苗，不然就得每周出示采检结果。

法新社报导，最近数周全美检测呈阳性的人数激增，而大量新确诊病例中，多是具高度传染性的Delta变异株引起。

此一情况让加州教育人员和家长担心，全美人口最稠密的加州新学期即将开始，家长们准备送孩子回教室上课，而孩子们大多数都未接种疫苗。

加州州长纽松表示：「学校全面恢复面授教学时，为让家长确信孩子们是安全的，我们敦促全体教职员施打疫苗。」

但这学年返校面授上课的计画，已因感染病例激增而受严重影响；加州每天都通报新增确诊超过1万例，比过去两个月的单日新增确诊人数增10倍。医生说，这些染疫病例主要是未接种疫苗的人。

加州今天公布的命令适用于公私立学校，要确保教职员完整接种疫苗，否则就得每周至少做一次COVID-19 筛检。家长团体对此举表示欢迎。

根据加州公共卫生局（California Department of Public Health）资料，加州12岁以上人口中，大约有2/3已经完整施打疫苗。

12岁以下孩童则不具资格接种疫苗。

在美国对于施打疫苗，意见相当分歧，大致是以政党为分界线，左派全面赞成，右派反对。

全美各地接种比率也各不同，南部接种率特别低，而种种迹象显示，政府与商业界对于坚持不打疫苗的人已快没耐心了。

纽约市不久将要求民众进健身房、餐厅等室内场所，应出示接种证明；洛杉矶看来也打算采取相同措施。

诸如美国联合航空（United Airlines）、投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）、肉品制造商泰森食品（Tyson Foods）及科技巨擘如微软（Microsoft）等大型企业，都要求员工接种疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP