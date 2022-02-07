美名将席弗琳大曲道过弯摔倒出局 无缘卫冕冬奥金牌

（法新社北京延庆6日电） 美国滑雪明星席弗琳（Mikaela Shiffrin）今天在北京冬奥女子大曲道第一轮赛事摔倒出局，无缘卫冕金牌；不过，她誓言将重振旗鼓出战9日登场的曲道项目。

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26岁的席弗琳是北京冬季奥运会大曲道比赛的夺牌热门人选之一，但她今天仅滑过几个旗门就在过弯处摔倒，并被判定「未完赛」。

尽管今天失利，席弗琳矢言于9日登场的曲道赛事投入更多精力，相信能取得佳绩。席弗琳在曲道项目表现优异，曾于2014年索契冬奥夺得金牌，且是4届世锦赛冠军。

席弗琳对于今天的结果表示失望，「这一天还没开始基本上就已经结束了」。她并形容延庆赛道「美丽却无情」。

席弗琳解释没能掌握好过弯，是由于在转弯点和如何加压的时机误判。「我很少在大曲道出局。最简单来说，我滑出几个不错的转弯，但有一次过弯出了差池，而我承担了后果。」

席弗琳赛前表示，她去年底在大曲道项目上练习时间相当少；她补充，背部伤势及确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）后隔离10天，对备战而言更是雪上加霜。

「我不会为此（失利）流泪，因为那仅是在浪费力气。我在接下来比赛中的最佳机会是继续前进，重新专注，我觉得自己在这方面状况很好。」

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