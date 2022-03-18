美员警捐防弹衣援乌 约400件竟失窃

（法新社纽约17日电） 纽约市警局与1个非政府组织今天表示，由员警们所捐出、准备援助乌克兰的约400件防弹衣不翼而飞。

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法新社报导，纽约市警局发言人麦洛利（Jessica McRorie）表示，窃案发生地点是在纽约曼哈顿区的「美国乌克兰国会委员会」（Ukrainian Congress Committee of America,UCCA），警方昨天获报到场，初步了解约400件防弹衣失窃。

麦洛利说：「全案正在调查，尚无涉案人员被捕。」

美国乌克兰国会委员会的发言人告诉法新社：「我们不知道为何会这样...不知窃案是如何发生，也不知谁犯案。」

UCCA指出，这批二手防弹衣是由纽约长岛（Long Island）警方所捐赠，将透过援助人员运送至乌克兰各地。

UCCA称他们监督10多个在美国的乌克兰裔美籍人民团体；美国目前约有120万到150万乌克兰裔民众。

自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，许多在美国的团体纷纷动员，协助募资、收集捐赠物品，将诸如粮食、衣物、卫生用品、医药，以及防弹衣、头盔等非致命的轻型军事装备运送到乌克兰。（译者：纪锦玲）

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