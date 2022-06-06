美周末2城传大规模枪击 至少5死数十伤

（法新社费城5日电） 美国这周末发生又有两城市发生严重枪击，至少5人死亡20多人受伤；继近期纽约州水牛城、德州一所小学发生死伤惨重枪击后又发生类似不幸，也加重美国国会立法控枪的压力。

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发生于昨夜在费城及今晨在田纳西州查塔努加（Chattanooga）市的枪击，再次冲击本已饱受大规模枪击之苦的美国；美国今年迄今已有好几千人死于枪枝暴力，且不见任何解决迹象。

枪击案为对立法控枪两极化的美国联邦参议员再增压力，至少需再提初步规范措施，以减少大规模枪击案与死伤。

4日晚间两名以上男子之间的争吵让费城一条熙来攘往的夜生活街道成为战场，吵架者拔枪疯狂朝对方开火，造成2名男子与一名妇人死亡、12人受伤。

费城警局专员欧特洛（Danielle Outlaw）说，1名男子死于与对方驳火，但另两人为无辜的旁人。

费城闹街枪击案发几小时后，田纳西州的查塔努加（Chattanooga）也发生一起酒吧外的大规模枪击同样酿3死，当地警长墨菲（Celeste Murphy）说，两人死于中枪，另一人是在乱阵里遭车撞死，另有14人受伤，大多是枪伤，多人伤势不轻。

截至5日晚间两地的枪击案都没有犯嫌被捕。

尽管传统上全美在入夏后枪击事件会开始升温，但在不久前才发生纽约州水牛城疑为仇恨犯罪的10死枪击、德州尤瓦尔迪（Uvalde）21死小学枪击和奥克拉荷马州杜尔沙市（Tulsa）疑医纠酿5死枪击后，周末的连环枪击案仍让人震惊。

© 2022 AFP