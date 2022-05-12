美因北韩恐恢复核试在联合国主张制裁 中俄反对

（法新社纽约联合国总部11日电） 美国和中国今天在联合国安全理事会会议中，就如何缓解与北韩紧张关系采取相反立场，华府主张扩大制裁，北京要求放缓，俄罗斯则支持中国。

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各界担心北韩未来几周恐恢复核试，负责维持全球和平安全的联合国安理会召开这次紧急会议。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）说：「是停止默许并开始采取行动的时候了。」「我们必须快速转为加强制裁，而非考虑放缓。」

汤玛斯-葛林斐德拒绝由中国和俄罗斯起草的决议案，中俄主张减缓2017年联合国对北韩的制裁。中俄和美国一样，在安理会拥有否决权。

然而，汤玛斯-葛林斐德表示，他们已就更新美国个别对北韩制裁内文的协商已近尾声。

她说：「我们不能等到（北韩）再次做出像是核试等挑衅、非法和危险的行动。我们必须大声疾呼。」

中国常驻联合国代表张军称紧张升级的可能性「令人担忧」并要求「节制」，还说在不信任的氛围中加紧制裁「不具建设性」。

张军会后告诉记者：「中国希望避免的是一次新的核试。这就是为什么我们不想要有额外的制裁，因为这可能会迫使其中一方采取更积极的行动。」

俄罗斯常驻联合国副大使叶夫斯季格涅耶娃（Anna Yevstigneeva）支持中国，呼吁恢复对话。

北韩已引人注目地加强飞弹试射，自1月迄今进行十多次武器测试，包括2017年以来首见的全射程洲际弹道飞弹试射。

卫星影像显示，北韩可能准备恢复核试，美国国务院上周警告，北韩「最快这个月」就会进行测试。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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