美国与东协领袖峰会 5月中旬登场

（法新社华盛顿16日电） 白宫今天宣布，美国总统拜登将会于5月中旬会晤东南亚国家协会各国领袖，可能会聚焦于中国崛起议题。

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白宫新闻秘书人莎琪（Jen Psaki）发表声明说，这场高峰会「将会展现美国对东南亚国家协会（ASEAN）的持久承诺」。

声明又说：「扮演东南亚国家的强大且可靠伙伴，是拜登-贺锦丽政府（Biden-Harris Administration）的最优先课题。」

这场高峰会原本预定3月28至29日登场，但因部分东协领袖行程安排有困难且乌克兰战争危机持续恶化而推迟举行，如今决定将于5月12至13日召开。

美国长久以来一直表示，与亚洲强化关系是美国外交政策的优先课题。

拜登先前曾于3月29日在白宫会晤东协重要成员新加坡的总理李显龙，并表示他希望确保印度太平洋地区「自由且开放」，意指美国认为不断崛起的中国正试图主宰国际贸易航道。

拜登曾于去年10月出席与东协领袖视讯峰会。当时莎琪在声明中指出，拜登宣布美国将针对因应COVID-19（2019冠状病毒疾病）、气候变迁和经济成长等，扩大与东协合作。

与中国激烈竞争已成为美国的最大外交政策挑战之一，虽然诸如乌克兰战争等需要更迫切关注。

东协10个成员包括汶莱、越南、寮国、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾，其中多个成员与北京不断发生摩擦。

美国今天的声明并未明言缅甸领袖是否事实上会出席。拜登政府指控缅甸军方领袖对穆斯林少数族裔洛兴雅人（Rohingya）犯下「种族灭绝」罪行。

自从缅甸军方于2021年发动政变夺权以来，东协一直致力寻求外交解决方案，但迄今仍徒劳无功。

© 2022 AFP