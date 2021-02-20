美国与巴基斯坦商谈延后阿富汗撤军

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（法新社伊斯兰马巴德19日电） 美国及巴基斯坦官员今天在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）商谈各国延后从阿富汗撤军的可能性。美国总统拜登政府正检视前总统川普决定撤军的政策。

一般预料，美国近日将宣布是否继续执行于5月从阿富汗撤军的计画。

根据美国与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）于2020年2月达成的协议，美军同意陆续撤出阿富汗，换取塔利班保证不让极端组织盖达（Al-Qaeda）或伊斯兰国（IS）在阿富汗地区活动，并承诺与阿富汗政府展开和平谈判。

美军中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）感谢巴基斯坦「对阿富汗和平谈判的贡献」，并承诺开发「新的合作领域」。

根据声明，巴基斯坦陆军司令巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa）重申，巴基斯坦致力于推动和平，而阿富汗的和平对巴基斯坦的安定来说相当重要。

麦肯锡曾说，目前尚未达到撤军条件，贸然撤军可能导致阿富汗的极端组织故态复萌，危及阿富汗政府政权。

麦肯锡表示，在与美国协议的架构下，塔利班虽承诺减少暴力，却言而无信。

他说，「伊斯兰国确实发动了一些攻击，但比起塔利班的所作所为还相形见绌」；他谴责针对阿富汗军方采取的暴力行动，以及「在某些都会区实行有针对性的暗杀行动」。

麦肯锡表示：「这显然是塔利班干的。不可能是别人。」

塔利班则否认与渐趋严重的暴力有关，反指其他极端团体才是祸首。

巴基斯坦鼓励塔利班与阿富汗政府谈判，军方消息人士说，巴基斯坦也乐见外国部队延后撤离阿富汗，但应与塔利班商量，以免争端再起。

© 2021 AFP