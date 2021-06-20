美国东奥泳队选拔 百米蝶式世界纪录保持人出线

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（法新社内布拉斯加州奥玛哈19日电） 100公尺蝶式世界纪录保持人德莱赛尔今天在美国奥运游泳选拔赛决赛获胜出线，他将努力在赢得两次世界冠军后再增加一枚奥运100公尺蝶式金牌。

德莱赛尔（Caeleb Dressel）在2019年世界游泳锦标赛创造49秒50的世界纪录，今天决赛他一路领先，以49秒87成绩获胜。

德莱赛尔在里约奥运赢得两枚接力金牌，但在100公尺自由式比赛仅名列第6。他后来成为多项赛事明星，在2019年世界游泳锦标赛囊括创纪录的8枚奖牌，其中有6枚金牌。

他已经在100公尺自由式抢下前往东京奥运的入场券，他今天也在50公尺自由式的准决赛领先好手安德鲁（Michael Andrew）和2012年奥运100公尺自由式金牌得主倪家骏（Nathan Adrian）。

女将雷德基（Katie Ledecky）则扬威800公尺自由式决赛，以8分14秒62的成绩取得压倒性胜利，领先意外获得第2名的葛林姆斯（Katie Grimes）5秒多。

这样的表现对雷德基来说不足为奇，她是8分04秒79的世界纪录保持人，而且事实上包办史上前10名最佳成绩。

拥有5枚奥运金牌的雷德基表示，她并不太担心为期8天的选拔赛成绩。这次选拔赛后，她取得资格在东京奥运参加自由式200公尺、400公尺、800公尺和1500公尺的比赛。

雷德基表示，「我觉得我们本周的感觉很好，任务完成了。你不能真的以为这是理所当然的。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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