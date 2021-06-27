美国东奥田径选拔 110米跨栏世界冠军哈洛威出线

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（法新社俄勒冈州尤金26日电） 男子110公尺跨栏世界冠军哈洛威今天技压群雄，在美国俄勒冈州田径选拔赛取得令人印象深刻的胜利，向下个月东京奥运的对手发出警讯。

这次比赛现任110公尺跨栏世界冠军哈洛威（Grant Holloway）最佳成绩12秒81，险些打破美国选手梅瑞特（Aries Merritt）在2012年创下的12秒8世界纪录，轻松拿下前往东京奥运的门票。

现年23岁的哈洛威来自维吉尼亚州，在尤金（Eugene）海威德田径场（Hayward Field）举行的选拔选中，他在准决赛跑出领先全球的12秒81佳绩，后来在决赛中以12秒96夺冠，领先艾伦（Devon Allen）的13秒10秒和罗伯兹（Daniel Roberts）的13秒11。

2019年世界田径锦标赛400公尺跨栏银牌得主班杰明（Rai Benjamin）也表现出色，在决赛获胜并缔造史上第2快的成绩。

23岁的班杰明在最后一个弯道加速前进，最后以46 秒83的领先全球成绩击败对手。

只有世界纪录保持人杨恩（Kevin Young）在1992年创下的46秒78纪录比班杰明快。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP