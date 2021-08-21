美国东岸及墨西哥警报齐发 迎接风暴来袭

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（法新社纽约20日电） 美国气象当局警告，亨瑞风暴正在逼近，预计成为30年来首个登陆美国东岸新英格兰地区的飓风，气象当局已针对纽约市等大片区域发布警报，提醒民众小心警戒。

美国气象预报当局警告，肆虐大西洋的亨瑞风暴（storm Henri）预计22日登陆美国东岸，届时可能带来强风、洪灾和巨浪。

美国国家飓风中心（US National Hurricane Center, NHC）在最新公告中表示，「亨瑞预计将在今晚（20日）或周六（21日）增强为飓风」。

NHC指出，亨瑞的持续风速逼近每小时110公里，对纽约及邻近新英格兰各州构成威胁，部分地区降雨量可能达到250毫米。

康乃狄克州、缅因州、麻萨诸塞州、新罕布什尔州、罗德岛州和佛蒙特州等新英格兰地区官员警告民众，密切注意飓风动向，并做好相关准备。

若亨瑞维持目前行进方向，并如预期般增强，就会成为30年首个直接登陆新英格兰地区的飓风。据NHC发言人费尔杰恩（Dennis Feltgen），上次登陆该地区的飓风是1991年来袭、造成至少17人死亡的鲍柏飓风（Hurricane Bob）。

另一方面，热带风暴葛瑞斯（Grace）席卷海地后转向墨西哥，并在接近墨国东部韦拉克鲁斯州（Veracruz）时增强为二级飓风。

目前从韦拉克鲁斯港（Puerto Veracruz）到波多黎各的卡沃罗霍（Cabo Rojo）等沿岸地带都已发出飓风警报，预计飓风将于21日晚间登陆。

NHC警告，葛瑞斯将在周末为墨西哥带来大雨，并「引发重大山洪或都市区洪灾，还有土石流」。

NHC预报称，「葛瑞丝登陆前强度将增强，进入内陆墨西哥中部山区后才会迅速减弱。」

© 2021 AFP