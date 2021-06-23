美国两职业球员出柜 拜登推文致敬赞勇气嘉

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登今天向两位公开出柜的知名职业球员表达敬意，赞扬两人勇气，其中一位是职业美式足球选手纳西布，另一位则是目前在美踢球的前日本女足国家队选手横山久美。

拜登在推文中表示：「向本周出柜的两位知名、激励人心运动员纳西布和横山久美致敬，我为你们的勇气感到骄傲。」

「因为你们，世上无数年轻人今天用新的角度看待自己。」

纳西布是美国职业美式足球联盟（NFL）队伍「拉斯维加斯突袭者」（Las Vegas Raiders）防守边锋，他21日写下历史，成为NFL首位公开自己是同志的现役球员。

28岁的纳西布加入NFL球队已经5年，21日他在个人IG公布影片出柜。

过去曾有多位NFL球员出柜，但都是在离开NFL之后。

2014年，大学球员沙姆（Michael Sam ）出柜后仍被圣路易斯公羊（St. Louis Rams）选秀挑上，成为NFL首位公开出柜、仍被选秀选上的球员，不过，他在打了几场季前赛后被释出，从未在例行赛上过阵。

日本女子世界杯足球明星横山久美最近出柜，公开宣布自己是跨性别男性，27岁的横山是日本少数愿意公开出柜的人士之一。日本在保障LGBTQ权益方面落后其他已开发国家。

横山曾代表日本参加2019年女子世界杯，目前效力美国女子足球联赛（National Women's Soccer League ）华盛顿精神队（Washington Spirit）。横山表示，住美国让他「公开」性向和性别比较容易。

© 2021 AFP