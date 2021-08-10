美国中情局长访以色列 将讨论两国敌人伊朗

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（法新社耶路撒冷10日电） 美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）预计今天到访以色列，讨论两国的共同敌人伊朗。目前美、以与伊朗关系日趋紧张，使得恢复伊朗核子协议的谈判蒙上阴影。

以色列总理班奈特（Naftali Bennett）的发言人并未提供与伯恩斯的议程细节。不过根据新闻网站Walla News，伯恩斯将与班奈特、以色列情报机构首长巴尼亚（David Barnea）讨论伊朗的核子计画及其在中东的活动。

巴勒斯坦官员表示，伯恩斯也将前往以色列占领区约旦河西岸（West Bank）的雷马拉（Ramallah），与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）会谈。

伯恩斯到访前，曾发生一系列涉及伊朗与以色列的船舰遇袭案，分析家以「影子战争」来形容这种情况。

以色列商人旗下企业佐迪艾克海运公司（Zodiac Maritime）营运的油轮默瑟街号（Mercer Street），上月在阿曼外海遭无人机攻击，造成一名英国人和一名罗马尼亚人共两名船员死亡。

七大工业国集团（G7）外长6日将矛头指向伊朗，美军公布的调查发现也宣称无人机是在伊朗制造。伊朗则否认指控。

伯恩斯是职业外交家，曾扮演美伊和解的关键角色，促使伊朗在2015年与世界强权达成核子协议。

但美国前总统川普（Donald Trump）上任后，2018 年在以色列力挺下单方面退出核子协议，并恢复制裁惩罚伊朗。川普继任者拜登（Joe Biden）的政府已间接与伊朗进行多轮谈判，试图恢复协议。

© 2021 AFP