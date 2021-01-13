美国之音记者向蓬佩奥提问遭调职 两党议员齐轰

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿12日电） 「美国之音」（Voice of America）记者维达库斯瓦拉试图向国务卿蓬佩奥提问，之后却被调职，美国之音管理阶层今天遭到跨党派国会议员炮轰。

法新社报导，蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天在「美国之音」总部演讲，批评由纳税人资助的美国之音；当时他回答了总统川普（Donald Trump）所指派的多位美国之音主管的问题，但没有回答记者提问。

美国之音白宫记者维达库斯瓦拉（Patsy Widakuswara）将一段影片上传网站，内容是她询问蓬佩奥有关上周川普的支持者滋扰国会事件。

影片中蓬佩奥正要离开大楼，他没有回答或确认记者提问。蓬佩奥去年11月10日召开记者会时，曾断言会有「第二届川普政府」，即便美国总统当选人拜登（Joe Biden）已经胜选，但之后蓬佩奥仍坦承选举失利。

白宫记者协会（White House Correspondents' Association）表示，川普12日造访德州，维达库斯瓦拉原定采访，但就在这之前，她很快被调离职位。

联邦众议院外交委员会的民主党议员米克斯（Gregory Meeks）、共和党议员麦考尔（Michael McCaul）一致敦促美国之音让维达库斯瓦拉复职。

他们的联合声明指出：「这是美国－我们并不会因为记者提问寻求答案而惩处我们的记者。」

「自由与公正的新闻，是我们宪法和民主的核心。」

白宫记者协会会长米勒（Zeke Miller）说，维达库斯瓦拉被调职，「违背了国务卿蓬佩奥在演讲中所讨论的那些理想」。

蓬佩奥在演讲中指责美国之音先前一直「贬损美国」，直到川普更动其领导阶层，蓬佩奥还敦促美国之音应报导「美国如何成为世界史上最伟大的国家和文明史上最伟大的国家」。

经由一名吹哨者陈述，一些员工反对蓬佩奥的演讲，并说如果没有记者质疑提问，美国之音还会为即将卸任的政府加强宣传。

法新社报导引述美国之音发言人说法，美国之音「在内部人事问题上不作评论」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP