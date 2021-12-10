美国今年处决11死囚 创数十年来最低

（法新社华盛顿9日电） 美国有一名被定罪的杀人犯今天在奥克拉荷马州以注射方式处决，这是美国今年第11个被处决的死囚，创数十年来最低。

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史托佛（Bigler Stouffer）关押在死囚牢房逾35年，因他在1985年杀害女教师芮维斯（Linda Reaves），并意图杀害她的男友伊文思（Doug Ivens）未遂。

现年79岁的史托佛在位于麦卡莱斯特（McAlester）的奥克拉荷马州立监狱（Oklahoma State Penitentiary）被处死，此前最高法院及州长史提特（Kevin Stitt）否决最后一刻的停止处决请求。史托佛是奥克拉荷马州今年第2个被处决的死刑犯。

美国最高法院于1972年推翻死刑，不过4年后又恢复此极刑。

近几年来美国处死的人数递减，总计23州废除死刑，加州、俄勒冈州与宾州则暂缓执行。

美国今年只有3名联邦死囚被处死，另有5个州共计处死8囚，分别是德州3人，奥克拉荷马州2人，阿拉巴马州、密西西比州与密苏里州各1人。

据死刑资讯中心（Death Penalty Information Center）指出，至今年年底前没有其他预定处决。

去年美国疫情严峻，许多州暂缓处决死囚，但全美仍处决17名死刑犯。

当时的总统川普（Donald Trump）恢复中断17年的联邦处决，有10名联邦死囚遭处决。

至于拜登（Joe Biden）今年元月就任后，联邦处决又喊卡。

© 2021 AFP