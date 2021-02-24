美国仍未解除制裁 伊朗开始限制原能总署检查

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（法新社德黑兰23日电） 伊朗今天表示，由于美国仍拒绝解除前总统川普实施的制裁，伊朗已开始限制国际原子能总署（IAEA）在一些地点的检查。

2015年核子协议的3个欧洲签署国英国、法国与德国表示，他们对这项决定「深感遗憾」，「一同强调这项决定具危险性」。

他们表示，「这将大大限缩（国际原子能总署）进入这些地点」与保护资讯的能力。

国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）今天在一场会议上说，21日在德黑兰会谈达成的3个月临时协议「一点也不理想」。

但他又说，「这可让我们持续监控并纪录所有关键活动…因此，到头来，我们可以重新取得所有资讯」。

他说：「这将有助于…在未来几天施展不可或缺的外交手腕。」他指的是德黑兰与列强目的在恢复2015年联合全面行动方案（JCPOA，通称伊朗核子协议）的会谈。

华府称赞葛罗西于最后一刻展现外交能力时，也「对伊朗往错误方向前进表示担忧」。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者：「伊朗距离抑制核子计画又更远了。」

伊朗以保守派占多数的国会，去年下令变更国际原子能总署的监控与检查制度，是针对川普2018年退出伊朗核子协议所做出的最新报复手段。

国际原子能总署安装在伊朗核子设施，以验证伊朗是否遵守协议的监控设备录音资料，现在将被德黑兰当局扣住，直到美国总统拜登解除川普实施的严厉制裁。

所谓的「自愿性透明化措施」，包括突击检查未受一般监管的地点，现在也暂停。

然而，一名驻维也纳外交官强调，即使没有这些措施，仍可对已宣布的核子地点进行突击检查，因此，这对进入地点造成的冲击「可以忽略」。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）向伊朗通讯社（IRNA）表示，今天的改变不会对国际原子能总署检查员的工作立即造成重大影响。

他说：「这项协议的重点在于，在我们核子计画纪录的数据…将储存起来，不会交给国际原子能总署。」

他说，这些资料「从未即时提供给国际原子能总署，而是每日或每周提交。」

不过，如果与美国协商回到核子协议的谈判持续拖延下去，这种情况也会改变。

© 2021 AFP