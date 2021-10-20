美国企业亮眼财报提振市场 亚股多收红

广告 继续浏览后续

美国总统拜登钜额开支法案获得进展，也提振市场买气。另外，首档比特币期货指数股票型基金（ETF）在华尔街挂牌交易，推升比特币攀至接近历史高点。

企业正经受近期经济成长放缓、供应链问题和通膨飙升，但美企财报季上周登场，摩根大通集团（JP Morgan Chase）以及摩根士丹利（Morgan Stanley）、美国银行（Bank of America）公布获利大增后，娇生集团（Johnson & Johnson）、联合航空公司（United Airlines）和Netflix等知名企业也发布最新财报利多消息，振奋了忧心的投资人。

物价不断上涨和央行支持措施将退场，持续令市场蒙上阴影；对通膨飙涨恐失控的担忧，已迫使数国央行升息，尽管多国进入紧缩循环，目光仍都集中在美国联准会。

随美国经济复苏步上轨道，官员已表示，当局将在年底前开始缩减庞大购债计画，但当前最大问题在于具体时间点，以及联准会何时开始升息。有观察家认为，借贷成本将在明年年中上升。

东京、香港、雪梨、威灵顿、曼谷和马尼拉股市今天收高，上海、新加坡、台北和首尔则微幅下跌。

© 2021 AFP